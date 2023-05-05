До річниці звільнення. У Циркунах повністю повернули людям світло

Фахівці «Харківобленерго» відновили електропостачання на останній знеструмленій вулиці у Циркунах, повідомила ХОВА.

Відновлення мережі у Циркунівській тергромаді розпочалося в жовтні минулого року. Працювати було складно через велику кількість мін і катастрофічні пошкодження інфраструктури, розповіли фахівці обленерго. Утім, першим 100 жителям села світло подали вже у грудні.

«За цей час фахівці “Харківобленерго” замінили понад 20 силових трансформаторів, 250 опор, понад 1000 ізоляторів та відновили 40 км ліній електропередач. Дякую нашим піротехнікам та енергетикам за щоденну самовіддану та наполегливу працю», – зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зараз фахівці Липецької РЕМ відновлюють електропостачання до села Черкаські Тишки Циркунівської тергромади. Наразі демонтують пошкоджене обладнання та дроти.

«З понеділка вже розпочинати заміну проводу. Відновлення електропостачання в цьому селі також вимагатиме багато часу, адже руйнування дуже великі. Черкаські Тишки, Руські Тишки й Борщова – обсяги пошкоджень мережі в цих населених пунктах сягають понад 80%», – пояснив начальник Липецького РЕМ Віктор Рубцов.