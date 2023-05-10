99 населених пунктів Харківщини без світла: де воно з’явиться нескоро

Енергетики назвали громади, де відновлення електрики займає багато часу через масштабні пошкодження та замінування території, а також ті, де світла не буде, поки тривають обстріли.

Найбільш проблемні, за даними енергетиків, райони в Харківській області – Ізюмський та Чугуївський.

“В Ізюмській громаді у нас зараз найбільша кількість не підключених населених пунктів. Мова йде про південний напрямок – це села Студенок, Букине і т.д., – повідомив на пресконференції заступник технічного директора АТ “Харківобленерго” Олександр Кишинський. – Уже понад три місяці сапери не можуть пройти цю ділянку до кінця. Швидкість обстеження – 60-100 метрів на день, хоча розрахунків ДСНС тут більше, ніж достатньо. Ще один важкий напрямок – Гракове, Мосьпанове, Чкаловське в Чугуївському районі. Пошкодження там надзвичайно великі. Як і замінованість території. В тому районі підірвалося вже 4 одиниці спецтехніки для розмінування“.

В обленерго пояснили, що насамперед світло відновлюють у тих населених пунктах, де мешкають люди. Так, зараз роботи тривають у наступних селах і селищах: Мосьпанове (Малинівська громада), Студенок, Співаківка, Заводи (Оскільська громада), Вітрівка (Балаклійська громада), Велика Комишуваха, Курулька (Барвінківська громада), Старий Салтів (Старосалтівська громада), Уди, Костянтинівка, Андріївка (Золочівська громада), Черкаські Тишки, Руські Тишки (Циркунівська громада), Прудянка, Руська Лозова (Дергачівська громада).

“На жаль, через постійні обстріли поки що неможливо відновити електропостачання у таких населених пунктах, як Гур’їв Козачок та Сотницький Козачок в Золочівській громаді, де до державного кордону всього 200 метрів, у селах Стрілеча та Глибоке Липецької громади. Важко працювати у Вовчанську та Дворічній, куди ми не можемо доїхати по декілька днів, а також у Борівській громаді, яка межує з Луганською областю”, – розповів Олександр Кишинський.

Станом на 9 травня на Харківщині залишаються знеструмленими 99 населених пунктів – 26,1 тис. споживачів (особистих рахунків).