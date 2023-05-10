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Ворог обстріляв будівлю «Харківобленерго»: постраждалих немає – Міненерго

Суспільство 12:12   10.05.2023
Вікторія Яковенко
Ворог обстріляв будівлю «Харківобленерго»: постраждалих немає – Міненерго Фото: Міністерство енергетики України

9 травня під час артилерійського обстрілу було пошкоджено одну з будівель АТ «Харківобленерго».

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Загиблих і постраждалих серед персоналу внаслідок обстрілу будівлі немає.

«Рятувальники та представники підприємства ведуть обстеження, аби визначити обсяг пошкоджень», – зазначили в Міненерго.

Наразі без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 12:12;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 травня під час артилерійського обстрілу було пошкоджено одну з будівель АТ «Харківобленерго».".