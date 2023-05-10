Ворог обстріляв будівлю «Харківобленерго»: постраждалих немає – Міненерго
Фото: Міністерство енергетики України
9 травня під час артилерійського обстрілу було пошкоджено одну з будівель АТ «Харківобленерго».
Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Загиблих і постраждалих серед персоналу внаслідок обстрілу будівлі немає.
«Рятувальники та представники підприємства ведуть обстеження, аби визначити обсяг пошкоджень», – зазначили в Міненерго.
Наразі без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 12:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 травня під час артилерійського обстрілу було пошкоджено одну з будівель АТ «Харківобленерго».".