Ворог обстріляв будівлю «Харківобленерго»: постраждалих немає – Міненерго

9 травня під час артилерійського обстрілу було пошкоджено одну з будівель АТ «Харківобленерго».

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Загиблих і постраждалих серед персоналу внаслідок обстрілу будівлі немає.

«Рятувальники та представники підприємства ведуть обстеження, аби визначити обсяг пошкоджень», – зазначили в Міненерго.

Наразі без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.