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Сьогодні вранці на Харківщині на міні підірвався чоловік

Події 08:16   11.05.2023
Оксана Горун
Сьогодні вранці на Харківщині на міні підірвався чоловік

44-річний чоловік наступив на “Пелюстку” в Ізюмі, повідомили в ХОВА.

” В області залишається високою мінна небезпека. Сьогодні вранці в м. Ізюм на протипіхотній міні “Пелюстка” підірвався цивільний чоловік 44 років. Зараз медики надають йому допомогу”, – написав у телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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    • За його даними, лише минулої доби в регіоні знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів. Піротехніки ДСНС обстежили ще 16 га території. При цьому в ДСНС визнають: навіть на вже обстежених територіях можуть з’являтися “Пелюстки” – легкі протипіхотні міни можуть падати з крон дерев, де застрягли, їх навіть іноді переносять птахи.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 08:16;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "44-річний чоловік наступив на “Пелюстку” в Ізюмі, повідомили в ХОВА".