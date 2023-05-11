Сьогодні вранці на Харківщині на міні підірвався чоловік

44-річний чоловік наступив на “Пелюстку” в Ізюмі, повідомили в ХОВА.

” В області залишається високою мінна небезпека. Сьогодні вранці в м. Ізюм на протипіхотній міні “Пелюстка” підірвався цивільний чоловік 44 років. Зараз медики надають йому допомогу”, – написав у телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, лише минулої доби в регіоні знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів. Піротехніки ДСНС обстежили ще 16 га території. При цьому в ДСНС визнають: навіть на вже обстежених територіях можуть з’являтися “Пелюстки” – легкі протипіхотні міни можуть падати з крон дерев, де застрягли, їх навіть іноді переносять птахи.