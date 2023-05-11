Live
  • Четверг 11.05.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.04
    • 🔴

Сегодня утром на Харьковщине на мине подорвался мужчина

Происшествия 08:16   11.05.2023
Оксана Горун
Сегодня утром на Харьковщине на мине подорвался мужчина

44-летний мужчина наступил на «Лепесток» в Изюме, сообщили в ХОВА.

«В области остается высокой минная опасность. Сегодня утром в г. Изюм на противопехотной мини «Лепесток» подорвался гражданский мужчина 44 лет. Сейчас медики оказывают ему помощь», — написал в telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.

  • Читайте также: «Теоретически – возможно»: могут ли птицы разносить мины на Харьковщине – ГСЧС

    • По его данным, только за минувшие сутки в регионе обезвредили 80 взрывоопасных предметов. Пиротехники ГСЧС обследовали еще 16 га территории. При этом в ГСЧС признают: даже на уже обследованных территориях могут появляться «Лепестки» — легкие противопехотные мины могут падать с крон деревьев, где застряли, их даже иногда переносят птицы.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    08:16
    Сегодня утром на Харьковщине на мине подорвался мужчина
    19:36
    65 новых сирен воздушной тревоги получила Харьковщина: где их установят (фото)
    18:25
    Синегубов назвал новые сроки восстановления света на освобожденных территориях
    13:49
    Армия РФ обстреляла Волчанск: Синегубов сообщает о погибшем
    08:41
    Удар по Харьковщине «Искандерами»: Синегубов сообщил о состоянии пострадавших

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Сегодня утром на Харьковщине на мине подорвался мужчина»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 08:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "44-летний мужчина наступил на «Лепесток» в Изюме, сообщили в ХОВА".