Сегодня утром на Харьковщине на мине подорвался мужчина

44-летний мужчина наступил на «Лепесток» в Изюме, сообщили в ХОВА.

«В области остается высокой минная опасность. Сегодня утром в г. Изюм на противопехотной мини «Лепесток» подорвался гражданский мужчина 44 лет. Сейчас медики оказывают ему помощь», — написал в telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, только за минувшие сутки в регионе обезвредили 80 взрывоопасных предметов. Пиротехники ГСЧС обследовали еще 16 га территории. При этом в ГСЧС признают: даже на уже обследованных территориях могут появляться «Лепестки» — легкие противопехотные мины могут падать с крон деревьев, где застряли, их даже иногда переносят птицы.