Сегодня утром на Харьковщине на мине подорвался мужчина
44-летний мужчина наступил на «Лепесток» в Изюме, сообщили в ХОВА.
«В области остается высокой минная опасность. Сегодня утром в г. Изюм на противопехотной мини «Лепесток» подорвался гражданский мужчина 44 лет. Сейчас медики оказывают ему помощь», — написал в telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.
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По его данным, только за минувшие сутки в регионе обезвредили 80 взрывоопасных предметов. Пиротехники ГСЧС обследовали еще 16 га территории. При этом в ГСЧС признают: даже на уже обследованных территориях могут появляться «Лепестки» — легкие противопехотные мины могут падать с крон деревьев, где застряли, их даже иногда переносят птицы.
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 08:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "44-летний мужчина наступил на «Лепесток» в Изюме, сообщили в ХОВА".