Погибший, раненый и разрушенные дома — Синегубов об обстрелах Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что за минувшие сутки в Харьковской области армия РФ убила жителя Волчанска и ранила мужчину в селе Фиголовка Купянского района.

«За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. В результате обстрела Волчанска Чугуевского района погиб 67-летний мужчина, повреждено по меньшей мере 5 частных жилых домов. В с. Фиголовка Купянского района во время минометного обстрела ранения получил гражданский мужчина 49 лет, госпитализирован. Повреждены частные домовладения», — сообщил начальник ХОВА.

Синегубов также проинформировал об очередном подрыве на мине. «Лепесток» сработал в Изюме. Пострадал 44-летний мужчина.