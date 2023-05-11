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Обстрел Великого Бурлука: россияне били из «Торнадо», ранены женщина и девушка

Происшествия 13:52   11.05.2023
Оксана Якушко
Обстрел Великого Бурлука: россияне били из «Торнадо», ранены женщина и девушка Фото: Харьковская областная прокуратура

Следователи работают на месте вражеского обстрела пгт Великий Бурлук, известно о двух раненых мирных жительницах, рассказала Харьковская областная прокуратура.

11 мая около 11:40 российские военные обстреляли пгт Великий Бурлук, по предварительным данным, из РСЗО «Торнадо».

В результате обстрела получили ранения 43-летняя женщина и 16-летняя девушка. Также повреждены частные жилые дома и автомобили местных жителей.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).


Последствия вооруженной агрессии рф прокуроры документировали совместно со следователями Купянского РИН ГУНП в Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 13:52;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи работают на месте вражеского обстрела пгт Великий Бурлук, известно о двух раненых мирных жительницах, рассказала Харьковская областная прокуратура.".