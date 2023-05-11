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Днем оккупанты обстреляли Волчанск: есть раненая (фото)

Происшествия 16:06   11.05.2023
Виктория Яковенко
Днем оккупанты обстреляли Волчанск: есть раненая (фото) Фото:т ГУНП в Харьковской области

11 мая военные РФ обстреляли поселок Великий Бурлук и город Волчанск, предварительно из РСЗО.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

В Волчанске вражеский снаряд попал в жилой дом. Пострадала местная жительница.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 16:06;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 мая военные РФ обстреляли поселок Великий Бурлук и город Волчанск, предварительно из РСЗО.".