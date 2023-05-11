Днем оккупанты обстреляли Волчанск: есть раненая (фото)
Фото:т ГУНП в Харьковской области
11 мая военные РФ обстреляли поселок Великий Бурлук и город Волчанск, предварительно из РСЗО.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.
В Волчанске вражеский снаряд попал в жилой дом. Пострадала местная жительница.
Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
Читайте также: Обстрел Великого Бурлука: россияне били из «Торнадо», ранены женщина и девушка
Новости по теме:
Вы читали новость: «Днем оккупанты обстреляли Волчанск: есть раненая (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 16:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 мая военные РФ обстреляли поселок Великий Бурлук и город Волчанск, предварительно из РСЗО.".