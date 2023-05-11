Днем оккупанты обстреляли Волчанск: есть раненая (фото)

Фото:т ГУНП в Харьковской области

11 мая военные РФ обстреляли поселок Великий Бурлук и город Волчанск, предварительно из РСЗО.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

В Волчанске вражеский снаряд попал в жилой дом. Пострадала местная жительница.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.