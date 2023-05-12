ДСНС повідомила подробиці двох наймасштабніших обстрілів Харківщини за добу

У ГУ ДСНС України в Харківській області зазначили, що 11 травня ворог бив із РСЗВ по Великому Бурлуку та артилерії – по Вовчанську.

“11 травня близько 12:00 ворог вдарив з реактивної системи залпового вогню по селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківщини. Обстрілу завдано по території місцевого ринку та приватному сектору. Пошкоджені приватні житлові будинки, торговельні павільйони, приватний та спеціальний транспорт комунального підприємства. На території одного з приватних домоволодінь зайнялась пожежа на площі близько 70 кв.м. Також загорівся легковий автомобіль ВАЗ 2104, який був припаркований поблизу ринку”, – поінформували в ДСНС.

За даними рятувальників, постраждали жінка 1961 року народження та дівчина 2006 р.н. Їх доправили до лікарні із травмами середньої тяжкості. Також забої мала жінка 1980 року народження. Їй медичну допомогу надали на місці. Раніше прокуратура повідомляла про те, що по центру міста вдень ворог бив із РСЗВ “Торнадо”.

Також близько 14:15 11 травня під масштабним обстрілом був Вовчанськ. Там снаряд ударив у приватну хату, під завалами опинилася жінка.

“Під завалами опинилась господарка будинку, 1935 року народження. О 14:36 рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини та вогнеборці МПК “Вільча” виїхали на місце події для пошуку і рятування жінки. Вони відшукали її під уламками зруйнованих будівельних конструкцій і передали медикам швидкої. Вона отримала осколкові поранення обличчя та кінцівок. Каретою екстреної медичної допомоги постраждалу доставлено до лікувального закладу”, – поінформували рятувальники.