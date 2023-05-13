Синєгубов: На Харківщині росіяни обстріляли села, поранили жінку і чоловіка

Росіяни обстріляли села Хатнє і Огірцеве на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні російські окупанти обстріляли село Хатнє Купʼянського району. Поранення зазнала жінка 43 років. Окрім того, внаслідок обстрілу села Огірцеве Чугуївського району поранення отримав цивільний чоловік 61 року. Наразі медики надають постраждалим допомогу», – розповів Синєгубов.