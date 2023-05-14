Враг бьет по Харькову ракетами С-300

Об ударах ракетами предупредил начальник ХОВА Олег Синегубов и начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!» – обратился к жителям области Синегубов.

Всего наблюдатели насчитали, что агрессоры со стороны Белгорода выпустили по Харьковской области три ракеты.

«Предыдущие ракеты остались «дома». Угроза новых ракетных ударов сохраняется. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», – призвал бригадный генерал Сергей Мельник.