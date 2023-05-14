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Враг бьет по Харькову ракетами С-300

Происшествия 00:17   14.05.2023
Оксана Якушко
Враг бьет по Харькову ракетами С-300 Фото: кадр из видео

Об ударах ракетами предупредил начальник ХОВА Олег Синегубов и начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!» – обратился к жителям области Синегубов.

Всего наблюдатели насчитали, что агрессоры со стороны Белгорода выпустили по Харьковской области три ракеты.

«Предыдущие ракеты остались «дома». Угроза новых ракетных ударов сохраняется. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», – призвал бригадный генерал Сергей Мельник.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 мая 2023 в 00:17;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об ударах ракетами предупредил начальник ХОВА Олег Синегубов и начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.".