Враг бьет по Харькову ракетами С-300
Фото: кадр из видео
Об ударах ракетами предупредил начальник ХОВА Олег Синегубов и начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
«Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!» – обратился к жителям области Синегубов.
Всего наблюдатели насчитали, что агрессоры со стороны Белгорода выпустили по Харьковской области три ракеты.
«Предыдущие ракеты остались «дома». Угроза новых ракетных ударов сохраняется. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», – призвал бригадный генерал Сергей Мельник.
Читайте также: Пятеро человек, среди них подросток, ранены из-за обстрела Харьковщины
Новости по теме:
Вы читали новость: «Враг бьет по Харькову ракетами С-300»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 14 мая 2023 в 00:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об ударах ракетами предупредил начальник ХОВА Олег Синегубов и начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.".