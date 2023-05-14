Ракетний удар: Синєгубов заявив, що в Харкові пошкоджений об’єкт транспорту
У Харкові ракети вдарили по об’єкту транспортної інфраструктури, у Золочеві – в землю.
“Минулої ночі ворог завдав ракетних ударів, попередньо ЗРК С-300, по Харкову та смт Золочів Богодухівського району. У Новобаварському районі Харкова пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, будівлю гуртожитку та багатоквартирний житловий будинок. У смт Золочів дві ракети влучили в землю між житловими будинками. У будинках вибито вікна, зруйновано 2 гаражі. На щастя, обійшлося без постраждалих“, — повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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Постраждалі за добу на Харківщині є не від ракетного удару, а від артилерійських та мінометних обстрілів. Поранення отримали 43-річна жінка у селі Хатнє та 61-річний чоловік у с. Огірцеве.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2023 в 08:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові ракети вдарили по об’єкту транспортної інфраструктури, у Золочеві – в землю".