Live
  • Неділя 14.05.2023
    • Харків
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.97
    • 🟢

Ракетний удар: Синєгубов заявив, що в Харкові пошкоджений об’єкт транспорту

Події 08:26   14.05.2023
Оксана Горун
Ракетний удар: Синєгубов заявив, що в Харкові пошкоджений об’єкт транспорту

У Харкові ракети вдарили по об’єкту транспортної інфраструктури, у Золочеві – в землю.

“Минулої ночі ворог завдав ракетних ударів, попередньо ЗРК С-300, по Харкову та смт Золочів Богодухівського району. У Новобаварському районі Харкова пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, будівлю гуртожитку та багатоквартирний житловий будинок. У смт Золочів дві ракети влучили в землю між житловими будинками. У будинках вибито вікна, зруйновано 2 гаражі. На щастя, обійшлося без постраждалих“, — повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:  Нічний ракетний удар по Харкову: Терехов повідомив про наслідки

Постраждалі за добу на Харківщині є не від ракетного удару, а від артилерійських та мінометних обстрілів. Поранення отримали 43-річна жінка у селі Хатнє та 61-річний чоловік у с. Огірцеве.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

08:26
Ракетний удар: Синєгубов заявив, що в Харкові пошкоджений об’єкт транспорту
08:19
Нічний ракетний удар по Харківщині: “прильоти” були в Харкові та Золочеві
07:35
Вночі армія РФ атакувала Україну ракетами, перед тим дронами: що відомо
07:10
Нічний ракетний удар по Харкову: Терехов повідомив про наслідки
18:34
Армія РФ гатила по Харківщині з мінометів та артилерії – Генштаб

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Ракетний удар: Синєгубов заявив, що в Харкові пошкоджений об’єкт транспорту»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2023 в 08:26;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові ракети вдарили по об’єкту транспортної інфраструктури, у Золочеві – в землю".