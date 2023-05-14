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Нічний ракетний удар по Харківщині: “прильоти” були в Харкові та Золочеві

Події 08:19   14.05.2023
Оксана Горун
Нічний ракетний удар по Харківщині: “прильоти” були в Харкові та Золочеві

У ДСНС повідомили, що ракетний удар припав по двох населених пунктах. Є пошкодження багатоквартирних будинків та гуртожитку. Обійшлося без постраждалих.

“Близько 00:00 окупанти здійснили чергові ракетні удари по м. Харкову та селищу Золочів. Зафіксовані пошкодження інфраструктурного об’єкта, а також житлових багатоквартирних будинків, гуртожитку, приватних гаражів та автомобілів. На щастя ніхто не постраждав”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також, за даними рятувальників, минулої доби ворог здійснив масштабні обстріли прикордонних населених пунктів на півночі Харківської області. Постраждало село Хатнє Великобурлуцької громади.

“Спостерігалася пожежа у приватному будинку на площі 60 кв.м. 43-річна жінка отримала уламкові поранення ніг. Також були виявлені чисельні пошкодження ще 3-х приватних домоволодінь та електропідстанції. Пожежа, спричинена ворогом, була локалізована о 10:00 та ліквідована о 10:37”, – поінформували в ДСНС.

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Також ворог обстріляв село Огірцеве Вовчанської громади. Там осколкове поранення гомілки отримав 62-річний місцевий житель. У самому Вовчанську обстрілами зруйновано три приватні будинки.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2023 в 08:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили, що ракетний удар припав по двох населених пунктах. Є пошкодження багатоквартирних будинків та гуртожитку. Обійшлося без постраждалих".