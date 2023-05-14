Ночной ракетный удар по Харьковщине: «прилеты» были в Харькове и Золочеве

В ГСЧС сообщили, что ракетный удар пришелся по двум населенным пунктам. Есть повреждения многоквартирных домов и общежития. Обошлось без пострадавших.

«Около 00:00 оккупанты совершили очередные ракетные удары по г. Харькову и поселку Золочев. Зафиксированы повреждения инфраструктурного объекта, а также жилых многоквартирных домов, общежития, частных гаражей и автомобилей. К счастью, никто не пострадал», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также, по данным спасателей, за минувшие сутки враг произвел масштабные обстрелы приграничных населенных пунктов на севере Харьковской области. Пострадало село Хатнее Великобурлукской громады.

«Наблюдался пожар в частном доме на площади 60 кв. м. 43-летняя женщина получила обломочные ранения ног. Также были обнаружены многочисленные повреждения еще трех частных домовладений и электроподстанции. Пожар, вызванный врагом, был локализован в 10:00 и ликвидирован в 10:37», — проинформировали в ГСЧС.

Также враг обстрелял село Огурцово Волчанской громады. Там осколочное ранение голени получил 62-летний местный житель. В самом Волчанске обстрелами разрушены три частных дома.