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Ночной ракетный удар по Харьковщине: «прилеты» были в Харькове и Золочеве

Происшествия 08:19   14.05.2023
Оксана Горун
Ночной ракетный удар по Харьковщине: «прилеты» были в Харькове и Золочеве

В ГСЧС сообщили, что ракетный удар пришелся по двум населенным пунктам. Есть повреждения многоквартирных домов и общежития. Обошлось без пострадавших.

«Около 00:00 оккупанты совершили очередные ракетные удары по г. Харькову и поселку Золочев. Зафиксированы повреждения инфраструктурного объекта, а также жилых многоквартирных домов, общежития, частных гаражей и автомобилей. К счастью, никто не пострадал», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также, по данным спасателей, за минувшие сутки враг произвел масштабные обстрелы приграничных населенных пунктов на севере Харьковской области. Пострадало село Хатнее Великобурлукской громады.

«Наблюдался пожар в частном доме на площади 60 кв. м. 43-летняя женщина получила обломочные ранения ног. Также были обнаружены многочисленные повреждения еще трех частных домовладений и электроподстанции. Пожар, вызванный врагом, был локализован в 10:00 и ликвидирован в 10:37», — проинформировали в ГСЧС.

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Также враг обстрелял село Огурцово Волчанской громады. Там осколочное ранение голени получил 62-летний местный житель. В самом Волчанске обстрелами разрушены три частных дома.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 мая 2023 в 08:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили, что ракетный удар пришелся по двум населенным пунктам. Есть повреждения многоквартирных домов и общежития. Обошлось без пострадавших".