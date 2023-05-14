Прокуратура показала наслідки нічного ракетного удару по Харкову (фото)

Харківська обласна прокуратура поінформувала, що “приліт” у Новобаварському районі пошкодив будинок, гуртожиток та об’єкт транспортної інфраструктури.

“За даними слідства, в ніч на 14 травня російські військові завдали ракетний удар по Новобаварському району м. Харкова. Пошкоджено приватний житловий будинок, гуртожиток та об‘єкт транспортної інфраструктури“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував про те, що ще дві російські ракети вдарили по Золочеву. Ні в Харкові, ні в Золочеві постраждалих від атаки немає.