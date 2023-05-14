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Прокуратура показала наслідки нічного ракетного удару по Харкову (фото)

Події 09:50   14.05.2023
Оксана Горун
Прокуратура показала наслідки нічного ракетного удару по Харкову (фото)

Харківська обласна прокуратура поінформувала, що “приліт” у Новобаварському районі пошкодив будинок, гуртожиток та об’єкт транспортної інфраструктури.

За даними слідства, в ніч на 14 травня російські військові завдали ракетний удар по Новобаварському району м. Харкова. Пошкоджено приватний житловий будинок, гуртожиток та об‘єкт транспортної інфраструктури“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував про те, що ще дві російські ракети вдарили по Золочеву. Ні в Харкові, ні в Золочеві постраждалих від атаки немає.

Наслідки ракетного удару по Харкову 14 травня 2023 4

Наслідки ракетного удару по Харкову 14 травня 2023 3

Наслідки ракетного удару по Харкову 14 травня 2023 2

Наслідки ракетного удару по Харкову 14 травня 2023

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2023 в 09:50;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура поінформувала, що “приліт” у Новобаварському районі пошкодив будинок, гуртожиток та об’єкт транспортної інфраструктури".