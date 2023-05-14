Прокуратура показала наслідки нічного ракетного удару по Харкову (фото)
Харківська обласна прокуратура поінформувала, що “приліт” у Новобаварському районі пошкодив будинок, гуртожиток та об’єкт транспортної інфраструктури.
“За даними слідства, в ніч на 14 травня російські військові завдали ракетний удар по Новобаварському району м. Харкова. Пошкоджено приватний житловий будинок, гуртожиток та об‘єкт транспортної інфраструктури“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував про те, що ще дві російські ракети вдарили по Золочеву. Ні в Харкові, ні в Золочеві постраждалих від атаки немає.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Прокуратура показала наслідки нічного ракетного удару по Харкову (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2023 в 09:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура поінформувала, що “приліт” у Новобаварському районі пошкодив будинок, гуртожиток та об’єкт транспортної інфраструктури".