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Поліція показала фото з місця на Харківщині, де від обстрілу загинуло подружжя

Події 09:45   15.05.2023
Оксана Горун
Поліція показала фото з місця на Харківщині, де від обстрілу загинуло подружжя Фото: ГУНП у Харківській області

Двоє людей загинули у селі Стариця Чугуївського району на Харківщині вдень 14 травня.

“У результаті обстрілу села Стариця Чугуївського району загинула подружня пара: чоловік та жінка 1964 років народження”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Раніше про загибель двох мешканців села писав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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    • За даними поліції, минулої доби під ворожим вогнем були Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка та інші населені пункти. У селах Подоли та Фиголовка Куп’янського району пошкоджено приватні будинки. На місцях “прильотів” працювали слідчі, експерти та вибухотехніки.

    Наслідки обстрілу села Стариця на Харківщині 14 травня 2023
    Фото: ГУНП у Харківській області
    Наслідки обстрілу села Стариця на Харківщині 14 травня 2023 2
    Фото: ГУНП у Харківській області
    Наслідки обстрілу села Стариця на Харківщині 14 травня 2023 4
    Фото: ГУНП у Харківській області
    Наслідки обстрілу села Стариця на Харківщині 14 травня 2023 5
    Фото: ГУНП у Харківській області
    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 09:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє людей загинули у селі Стариця Чугуївського району на Харківщині вдень 14 травня".