Поліція показала фото з місця на Харківщині, де від обстрілу загинуло подружжя

Двоє людей загинули у селі Стариця Чугуївського району на Харківщині вдень 14 травня.

“У результаті обстрілу села Стариця Чугуївського району загинула подружня пара: чоловік та жінка 1964 років народження”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Раніше про загибель двох мешканців села писав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За даними поліції, минулої доби під ворожим вогнем були Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка та інші населені пункти. У селах Подоли та Фиголовка Куп’янського району пошкоджено приватні будинки. На місцях “прильотів” працювали слідчі, експерти та вибухотехніки.