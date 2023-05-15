Поліція показала фото з місця на Харківщині, де від обстрілу загинуло подружжя
Фото: ГУНП у Харківській області
Двоє людей загинули у селі Стариця Чугуївського району на Харківщині вдень 14 травня.
“У результаті обстрілу села Стариця Чугуївського району загинула подружня пара: чоловік та жінка 1964 років народження”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Раніше про загибель двох мешканців села писав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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За даними поліції, минулої доби під ворожим вогнем були Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка та інші населені пункти. У селах Подоли та Фиголовка Куп’янського району пошкоджено приватні будинки. На місцях “прильотів” працювали слідчі, експерти та вибухотехніки.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 09:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє людей загинули у селі Стариця Чугуївського району на Харківщині вдень 14 травня".