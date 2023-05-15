Синєгубов: Чоловік і жінка загинули у Дворічній на Харківщині через обстріл
Ворог знову обстріляв прифронтове смт Дворічна Куп’янського району. На жаль, є жертви серед цивільного населення, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Внаслідок обстрілу загинули 2 людей. 65-річні жінка та чоловік. Крім того, цивільний чоловік 52 років отримав осколкові поранення та був госпіталізований. Наразі медики надають постраждалому допомогу», – розповів Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 16:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог знову обстріляв прифронтове смт Дворічна Куп’янського району. На жаль, є жертви серед цивільного населення, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".