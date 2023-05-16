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Зведення Генштабу: ракетний удар по Україні та спроби наступати на Харківщині

Події 07:15   16.05.2023
Олена Нагорна
Зведення Генштабу: ракетний удар по Україні та спроби наступати на Харківщині

22 населені пункти Харківської області були під артилерійськими та мінометними обстрілами армії РФ протягом доби, на Куп’янщині ворог також вів безуспішні наступальні дії та завдав авіаудару, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ на 6:00.

Так, на Слобожанському напрямку супротивник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Гатище, Бударки, Нестерне, Кругле, Землянки та Стариця.

На Куп’янському напрямку ворог не припиняє спроб покращити тактичне положення. Минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічанське, Кам’янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка та Берестове.

Цієї доби окупанти знову завдали масованого удару по Україні, застосувавши ракети різних типів. Детальна інформація буде згодом.

Читайте також: Армія РФ за добу здійснила три авіанальоти на Харківщину — Череватий

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 07:15;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 населені пункти Харківської області були під артилерійськими та мінометними обстрілами армії РФ протягом доби, на Куп’янщині ворог також вів безуспішні наступальні дії та завдав авіаудару, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ на 6:00.".