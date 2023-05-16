Сводка Генштаба: ракетный удар по Украине и попытки наступать на Харьковщине
22 населенных пункта Харьковской области были под артиллерийскими и минометными обстрелами армии РФ в течение суток, на Купянщине враг также вел безуспешные наступательные действия и нанес авиаудар, сообщается в сводке Генштаба ВСУ на 6:00.
Так, на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Бударки, Нестерное, Круглое, Землянки и Старица.
На Купянском направлении враг не прекращает попыток улучшить тактическое положение. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в районе села Масютовка, нанес авиаудар в районе села Кисловка. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречанское, Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка и Берестовое.
В эти сутки оккупанты снова нанесли массированный удар по Украине, применив ракеты различных типов. Подробная информация ожидается позже.
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 07:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 населенных пункта Харьковской области были под артиллерийскими и минометными обстрелами армии РФ в течение суток, на Купянщине враг также вел безуспешные наступательные действия и нанес авиаудар, сообщается в сводке Генштаба ВСУ на 6:00.".