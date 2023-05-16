Сводка Генштаба: ракетный удар по Украине и попытки наступать на Харьковщине

22 населенных пункта Харьковской области были под артиллерийскими и минометными обстрелами армии РФ в течение суток, на Купянщине враг также вел безуспешные наступательные действия и нанес авиаудар, сообщается в сводке Генштаба ВСУ на 6:00.

Так, на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Бударки, Нестерное, Круглое, Землянки и Старица.

На Купянском направлении враг не прекращает попыток улучшить тактическое положение. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в районе села Масютовка, нанес авиаудар в районе села Кисловка. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречанское, Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка и Берестовое.

В эти сутки оккупанты снова нанесли массированный удар по Украине, применив ракеты различных типов. Подробная информация ожидается позже.