Армия РФ за сутки совершила три авианалета на Харьковщину — Череватый

За сутки российские военные 40 раз обстреляли Харьковскую область и совершили три авианалета, сообщил в эфире национального телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Всего на Купянско-Лиманском направлении, по его данным, захватчики совершили 578 обстрелов из различных типов артиллерии. Было три боестолкновения, враг понес потери.

«53 оккупанта были уничтожены, 105 получили ранения. Подбиты два танка Т-72 и самый новый, который на вооружении врага, — Т-90. Также БМП, четыре беспилотных комплекса и два полевых склада боеприпасов», — рассказал Череватый.

Он также констатировал, что активных атак на Харьковщине враг не проводит уже много месяцев, зато ведет обстрелы из различных типов артиллерии и РСЗО.

«У них нет возможности на таком широком фронте проводить атакующие действия, тем более, они понимают, что после удачной Харьковской операции там сосредоточены наши силы, которые способны нанести мощный удар», — добавил Череватый.