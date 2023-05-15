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Армия РФ за сутки совершила три авианалета на Харьковщину — Череватый

Происшествия 19:25   15.05.2023
Елена Нагорная
Армия РФ за сутки совершила три авианалета на Харьковщину — Череватый

За сутки российские военные 40 раз обстреляли Харьковскую область и совершили три авианалета, сообщил в эфире национального телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Всего на Купянско-Лиманском направлении, по его данным, захватчики совершили 578 обстрелов из различных типов артиллерии. Было три боестолкновения, враг понес потери.

«53 оккупанта были уничтожены, 105 получили ранения. Подбиты два танка Т-72 и самый новый, который на вооружении врага, — Т-90. Также БМП, четыре беспилотных комплекса и два полевых склада боеприпасов», — рассказал Череватый.

Он также констатировал, что активных атак на Харьковщине враг не проводит уже много месяцев, зато ведет обстрелы из различных типов артиллерии и РСЗО.

«У них нет возможности на таком широком фронте проводить атакующие действия, тем более, они понимают, что после удачной Харьковской операции там сосредоточены наши силы, которые способны нанести мощный удар», — добавил Череватый.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 19:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки российские военные 40 раз обстреляли Харьковскую область и совершили три авианалета, сообщил в эфире национального телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.".