Армия РФ за сутки совершила три авианалета на Харьковщину — Череватый
За сутки российские военные 40 раз обстреляли Харьковскую область и совершили три авианалета, сообщил в эфире национального телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
Всего на Купянско-Лиманском направлении, по его данным, захватчики совершили 578 обстрелов из различных типов артиллерии. Было три боестолкновения, враг понес потери.
«53 оккупанта были уничтожены, 105 получили ранения. Подбиты два танка Т-72 и самый новый, который на вооружении врага, — Т-90. Также БМП, четыре беспилотных комплекса и два полевых склада боеприпасов», — рассказал Череватый.
Он также констатировал, что активных атак на Харьковщине враг не проводит уже много месяцев, зато ведет обстрелы из различных типов артиллерии и РСЗО.
«У них нет возможности на таком широком фронте проводить атакующие действия, тем более, они понимают, что после удачной Харьковской операции там сосредоточены наши силы, которые способны нанести мощный удар», — добавил Череватый.
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 19:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки российские военные 40 раз обстреляли Харьковскую область и совершили три авианалета, сообщил в эфире национального телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.".