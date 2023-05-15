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Военные РФ вновь пытались наступать на Харьковщине и били из авиации — Генштаб

Происшествия 18:58   15.05.2023
Елена Нагорная
Военные РФ вновь пытались наступать на Харьковщине и били из авиации — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Районы 22 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток из минометов и артиллерии. Кроме этого, в Купянском районе враг вел безуспешные наступательные действия вблизи села Масютовка и нанес авиаудар возле села Кисловка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Так, на Слобожанском направлении противник обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Бударки, Нестерное, Круглое, Землянки и Старица.

На Купянском направлении враг не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречанское, Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка и Берестовое.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 18:58;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы 22 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток из минометов и артиллерии. Кроме этого, в Купянском районе враг вел безуспешные наступательные действия вблизи села Масютовка и нанес авиаудар возле села Кисловка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".