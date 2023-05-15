Военные РФ вновь пытались наступать на Харьковщине и били из авиации — Генштаб

Районы 22 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток из минометов и артиллерии. Кроме этого, в Купянском районе враг вел безуспешные наступательные действия вблизи села Масютовка и нанес авиаудар возле села Кисловка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Так, на Слобожанском направлении противник обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Бударки, Нестерное, Круглое, Землянки и Старица.

На Купянском направлении враг не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречанское, Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка и Берестовое.