Військові РФ знову намагалися наступати на Харківщині та били з авіації – ГШ
Райони 22 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби з мінометів та артилерії. Окрім цього в Куп’янському районі ворог вів безуспішні наступальні дії поблизу села Масютівка та завдав авіаудару біля села Кислівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Так, на Слобожанському напрямку супротивник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Гатище, Бударки, Нестерне, Кругле, Землянки та Стариця.
На Куп’янському напрямку ворог не припиняє спроб покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічанське, Кам’янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка та Берестове
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 18:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони 22 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби з мінометів та артилерії. Окрім цього в Куп’янському районі ворог вів безуспішні наступальні дії поблизу села Масютівка та завдав авіаудару біля села Кислівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".