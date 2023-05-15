Зведення Генштабу: нічна атака “Шахедами” та спроби наступати на Харківщині
За даними Генштабу ЗСУ на 6:00 15 травня, за добу ворог обстріляв 11 населених пунктів Харківської області. Ще по двох завдали авіаудари. Крім того, противник намагався йти в атаку в районах Масютівки та Синьківки.
“Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Олександрівка і Стариця на Харківщині. На Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Синьківки. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільшана та Кислівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Тополі, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Табаївка Харківської області“, – перерахували у зведенні ГШ.
У Генштабі також зазначили, що вночі ворог атакував Україну ударними дронами-камікадзе Shahed. Інформацію про наслідки цієї атаки уточнюють. Загалом по території країни за добу армія РФ завдала 11 ракетних ударів (враховуючи атаку на Харків та Золочів, яка була опівночі з 13 на 14 травня). Також ворог здійснив 41 авіаудар і 74 обстріли з РСЗВ.
“Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – сталося 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка”, – поінформували в Генштабі.
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Своєю чергою авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Захисники України збили два ворожі розвідувальні БПЛА типу “Орлан-10” та знищили БПЛА “Supercam”. Ракетники та артилеристи вразили один пункт управління, шість районів зосередження живої сили, чотири артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та сім важливих цілей противника.
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Ви читали новину: «Зведення Генштабу: нічна атака “Шахедами” та спроби наступати на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 07:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Генштабу ЗСУ на 6:00 15 травня, за добу ворог обстріляв 11 населених пунктів Харківської області. Ще по двох завдали авіаудари. Крім того, противник намагався йти в атаку в районах Масютівки та Синьківки".