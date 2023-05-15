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Зведення Генштабу: нічна атака “Шахедами” та спроби наступати на Харківщині

Події 07:10   15.05.2023
Оксана Горун
Зведення Генштабу: нічна атака “Шахедами” та спроби наступати на Харківщині

За даними Генштабу ЗСУ на 6:00 15 травня, за добу ворог обстріляв 11 населених пунктів Харківської області. Ще по двох завдали авіаудари. Крім того, противник намагався йти в атаку в районах Масютівки та Синьківки.

“Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Олександрівка і Стариця на Харківщині. На Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Синьківки. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільшана та Кислівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Тополі, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Табаївка Харківської області“, – перерахували у зведенні ГШ.

У Генштабі також зазначили, що вночі ворог атакував Україну ударними дронами-камікадзе Shahed. Інформацію про наслідки цієї атаки уточнюють. Загалом по території країни за добу армія РФ завдала 11 ракетних ударів (враховуючи атаку на Харків та Золочів, яка була опівночі з 13 на 14 травня). Також ворог здійснив 41 авіаудар і 74 обстріли з РСЗВ.

“Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – сталося 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка”, – поінформували в Генштабі.

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Своєю чергою авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Захисники України збили два ворожі розвідувальні БПЛА типу “Орлан-10” та знищили БПЛА “Supercam”. Ракетники та артилеристи вразили один пункт управління, шість районів зосередження живої сили, чотири артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та сім важливих цілей противника.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 07:10;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Генштабу ЗСУ на 6:00 15 травня, за добу ворог обстріляв 11 населених пунктів Харківської області. Ще по двох завдали авіаудари. Крім того, противник намагався йти в атаку в районах Масютівки та Синьківки".