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Німеччина передасть Україні ще “Леопарди”, “Marder” та “Iris-T” – Шольц

Політика 18:06   14.05.2023
Оксана Горун
Німеччина передасть Україні ще “Леопарди”, “Marder” та “Iris-T” – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Берліна Президента України Володимира Зеленського оголосив про масштабний пакет військової допомоги – на 2,7 млрд євро.

“Ми не послаблюємо нашої підтримки: Німеччина надає новий пакет військової допомоги загальною вартістю 2,7 млрд євро, у тому числі – подальші бойові танки Leopard-1, БМП Marder та системи ППО Iris-T для України”, – написав Шольц у twitter.

 

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Він також назвав візит Володимира Зеленського до Берліна “потужним сигналом” і заявив, що Німеччина надаватиме Україні гуманітарну, політичну, фінансову підтримку та підтримку озброєнням, поки це необхідно.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Світ, Україна; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2023 в 18:06;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Берліна Президента України Володимира Зеленського оголосив про масштабний пакет військової допомоги – на 2,7 млрд євро".