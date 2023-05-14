Німеччина передасть Україні ще “Леопарди”, “Marder” та “Iris-T” – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Берліна Президента України Володимира Зеленського оголосив про масштабний пакет військової допомоги – на 2,7 млрд євро.

“Ми не послаблюємо нашої підтримки: Німеччина надає новий пакет військової допомоги загальною вартістю 2,7 млрд євро, у тому числі – подальші бойові танки Leopard-1, БМП Marder та системи ППО Iris-T для України”, – написав Шольц у twitter.

Ми не послаблюємо нашої підтримки: Німеччина надає новий пакет військової допомоги загальною вартістю 2,7 млрд. євро, у тому числі – подальші бойові танки Leopard-1, БМП Marder та системи ППО Iris-T. #Ukraine — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 14, 2023

Він також назвав візит Володимира Зеленського до Берліна “потужним сигналом” і заявив, що Німеччина надаватиме Україні гуманітарну, політичну, фінансову підтримку та підтримку озброєнням, поки це необхідно.