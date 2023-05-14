Німеччина передасть Україні ще “Леопарди”, “Marder” та “Iris-T” – Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Берліна Президента України Володимира Зеленського оголосив про масштабний пакет військової допомоги – на 2,7 млрд євро.
“Ми не послаблюємо нашої підтримки: Німеччина надає новий пакет військової допомоги загальною вартістю 2,7 млрд євро, у тому числі – подальші бойові танки Leopard-1, БМП Marder та системи ППО Iris-T для України”, – написав Шольц у twitter.
Ми не послаблюємо нашої підтримки: Німеччина надає новий пакет військової допомоги загальною вартістю 2,7 млрд. євро, у тому числі – подальші бойові танки Leopard-1, БМП Marder та системи ППО Iris-T. #Ukraine
— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 14, 2023
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Він також назвав візит Володимира Зеленського до Берліна “потужним сигналом” і заявив, що Німеччина надаватиме Україні гуманітарну, політичну, фінансову підтримку та підтримку озброєнням, поки це необхідно.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2023 в 18:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Берліна Президента України Володимира Зеленського оголосив про масштабний пакет військової допомоги – на 2,7 млрд євро".