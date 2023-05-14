Германия передаст Украине еще «Леопарды», «Marder» и «Iris-T» — Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Берлин Президента Украины Владимира Зеленского объявил о масштабном пакете военной помощи — на 2,7 млрд евро.
«Мы не ослабляем нашу поддержку: Германия предоставляет новый пакет военной помощи общей стоимостью 2,7 млрд евро, в том числе дальнейшие боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T для Украины», — написал Шольц в twitter.
Ми не послаблюємо нашу підтримку: Німеччина надає новий пакет військової допомоги загальною вартістю 2,7 млрд. євро, в тому числі — подальші бойові танки Leopard-1, БМП Marder та системи ППО Iris-T. #Ukraine
— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 14, 2023
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Он также назвал визит Владимира Зеленского в Берлин «мощным сигналом» и заявил, что Германия будет предоставлять Украине гуманитарную, политическую, финансовую поддержку и поддержку вооружением, пока это необходимо.
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2023 в 18:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Берлин Президента Украины Владимира Зеленского объявил о масштабном пакете военной помощи — на 2,7 млрд евро".