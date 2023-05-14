Германия передаст Украине еще «Леопарды», «Marder» и «Iris-T» — Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Берлин Президента Украины Владимира Зеленского объявил о масштабном пакете военной помощи — на 2,7 млрд евро.

«Мы не ослабляем нашу поддержку: Германия предоставляет новый пакет военной помощи общей стоимостью 2,7 млрд евро, в том числе дальнейшие боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T для Украины», — написал Шольц в twitter.

Ми не послаблюємо нашу підтримку: Німеччина надає новий пакет військової допомоги загальною вартістю 2,7 млрд. євро, в тому числі — подальші бойові танки Leopard-1, БМП Marder та системи ППО Iris-T. #Ukraine — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 14, 2023

Он также назвал визит Владимира Зеленского в Берлин «мощным сигналом» и заявил, что Германия будет предоставлять Украине гуманитарную, политическую, финансовую поддержку и поддержку вооружением, пока это необходимо.