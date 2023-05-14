Live
  • Воскресенье 14.05.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.97
    • 🟢

Германия передаст Украине еще «Леопарды», «Marder» и «Iris-T» — Шольц

Мир 18:06   14.05.2023
Оксана Горун
Германия передаст Украине еще «Леопарды», «Marder» и «Iris-T» — Шольц Фото: пресс-служба ОП

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Берлин Президента Украины Владимира Зеленского объявил о масштабном пакете военной помощи — на 2,7 млрд евро.

«Мы не ослабляем нашу поддержку: Германия предоставляет новый пакет военной помощи общей стоимостью 2,7 млрд евро, в том числе дальнейшие боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T для Украины», — написал Шольц в twitter.

 

Читайте также: 14 истребителей МиГ-29 передала Польша Украине

Он также назвал визит Владимира Зеленского в Берлин «мощным сигналом» и заявил, что Германия будет предоставлять Украине гуманитарную, политическую, финансовую поддержку и поддержку вооружением, пока это необходимо.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

16:16
Жители Харьковщины могут получить материальную помощь по 2200 грн
09:09
Над Украиной ночью сбили 18 «Шахедов» и три крылатые ракеты: данные ВС ВСУ
13:51
На Харьковщине поддержку ВПЛ включили в областную программу социальной защиты
11:47
Прошлое не победит будущее — Шольц о месседжах РФ на 9 мая
18:22
День Красного Креста: что сделала организация для жителей Харьковщины (сюжет)

  • Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Германия передаст Украине еще «Леопарды», «Marder» и «Iris-T» — Шольц»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 14 мая 2023 в 18:06;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Берлин Президента Украины Владимира Зеленского объявил о масштабном пакете военной помощи — на 2,7 млрд евро".