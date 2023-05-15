Сводка Генштаба: ночная атака «Шахедами» и попытки наступать на Харьковщине

По данным Генштаба ВСУ на 6:00 15 мая, за сутки враг обстрелял 11 населенных пунктов Харьковской области. По еще двум нанесли авиаудары. Кроме того, противник пытался идти в атаку в районах Масютовки и Синьковки.

«Противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Александровка и Старица Харьковской области. На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Синьковки. Нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Ольшана и Кисловка. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Тополи, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Табаевка Харьковской области», — перечислили в сводке ГШ.

В Генштабе также отметили, что ночью враг атаковал Украину ударными дронами-камикадзе «Shahed». Информацию о последствиях этой атаки уточняют. В целом по территории страны за сутки армия РФ нанесла 11 ракетных ударов (считая атаку на Харьков и Золочев, которая была в полночь с 13 на 14 мая). Также враг произвел 41 авиаудар и совершил 74 обстрела из РСЗО.

«Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – произошло 46 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка», — проинформировали в Генштабе.

В свою очередь авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Защитники Украины сбили два вражеских разведывательных БПЛА типа «Орлан-10» и уничтожили БПЛА «Supercam». Ракетчики и артиллеристы поразили один пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны и семь важных целей противника.