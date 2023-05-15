Армія РФ за добу здійснила три авіанальоти на Харківщину – Череватий

За добу російські військові 40 разів обстріляли Харківську область і здійснили три авіанальоти, повідомив в етері національного телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Загалом на Куп’янсько-Лиманському напрямку, за його даними, загарбники здійснили 578 обстрілів з різних типів артилерії. Відбулося три боєзіткнення, ворог зазнав втрат.

«53 окупанти було знищено, 105 зазнали поранень. Підбито два танки Т-72 і найновіший, який на озброєнні у ворога, – Т-90. Також БМП, чотири безпілотні комплекси та два польові склади боєприпасів», – розповів Череватий.

Він також констатував, що активних атак на Харківщині ворог не проводить вже багато місяців, натомість веде обстріли з різних типів артилерії та РСЗВ.

«У них немає можливості на такому широкому фронті проводити атакувальні дії, тим паче вони розуміють, що після вдалої Харківської операції там зосереджені потужні наші сили, які здатні завдати потужного удару», – додав Череватий.