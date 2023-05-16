Вечером враг обстреливал Волчанск: Синегубов рассказал о сутках на Харьковщине
В течение суток в Харьковской области вследствие вражеских обстрелов два человека погибли и один получил ранения — в поселке Двуречная. Также разрушения зафиксированы в городе Волчанск и селе Тищенковка Купянского района.
«Оккупанты массированно из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливали населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов», — сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он напомнил, что вследствие артобстрела поселка Двуречная погибли двое гражданских — мужчина и женщина. Еще один мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован.
Вечером 15 мая враг массированно обстреливал Волчанск. Повреждены по меньшей мере три жилых дома, хозяйственные постройки, здание местной больницы, несколько снарядов попало в открытую местность.
В селе Тищенковка в результате обстрела из РСЗО повреждены по меньшей мере четыре жилых дома и хозяйственные постройки, произошли пожары.
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 08:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в Харьковской области вследствие вражеских обстрелов два человека погибли и один получил ранения — в поселке Двуречная. Также разрушения зафиксированы в городе Волчанск и селе Тищенковка Купянского района.".