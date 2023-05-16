Live
  • Вторник 16.05.2023
    • Харьков
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.77
    • 🟢

Вечером враг обстреливал Волчанск: Синегубов рассказал о сутках на Харьковщине

Происшествия 08:41   16.05.2023
Елена Нагорная
Вечером враг обстреливал Волчанск: Синегубов рассказал о сутках на Харьковщине

В течение суток в Харьковской области вследствие вражеских обстрелов два человека погибли и один получил ранения — в поселке Двуречная. Также разрушения зафиксированы в городе Волчанск и селе Тищенковка Купянского района.

«Оккупанты массированно из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливали населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов», — сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он напомнил, что вследствие артобстрела поселка Двуречная погибли двое гражданских — мужчина и женщина. Еще один мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован.

Вечером 15 мая враг массированно обстреливал Волчанск. Повреждены по меньшей мере три жилых дома, хозяйственные постройки, здание местной больницы, несколько снарядов попало в открытую местность.

В селе Тищенковка в результате обстрела из РСЗО повреждены по меньшей мере четыре жилых дома и хозяйственные постройки, произошли пожары.

Читайте также: Сводка Генштаба: ракетный удар по Украине и попытки наступать на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

08:24
В метро Харькова поймали вора, а на дорогах — пятерых пьяных водителей
08:03
В сгоревшем доме на Харьковщине нашли тела мужчины и женщины
07:15
Сводка Генштаба: ракетный удар по Украине и попытки наступать на Харьковщине
22:48
Год назад бойцы ТрО отогнали врага и вышли к госгранице на Харьковщине (видео)
22:08
Животных Харьковского зоопарка накормили краснокнижными растениями (фото)

  • Категории: Происшествия; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Вечером враг обстреливал Волчанск: Синегубов рассказал о сутках на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 08:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в Харьковской области вследствие вражеских обстрелов два человека погибли и один получил ранения — в поселке Двуречная. Также разрушения зафиксированы в городе Волчанск и селе Тищенковка Купянского района.".