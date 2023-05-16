Враг безуспешно пытается наступать на Харьковщине: сводка Генштаба

По информации Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают предпринимать попытки атаковать у Масютовки в Купянском районе. Также не прекращаются обстрелы на Купянском и Слобожанском направлениях.

«Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Плетеновка, Бударки, Нестерное, Круглое, Землянки, Старица и Бударки Харьковской области. На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области. Нанес авиационные удары вблизи населенных пунктов Бударки, Ольшана, Кисловка, Котляровка, Табаевка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречанское, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Берестовое», — перечислили в вечерней сводке ГШ.

Там также отметили, что в течение суток враг нанес по Украине 27 ракетных и 37 авиационных ударов и совершил около 20 обстрелов из РСЗО.

Основные усилия армии РФ сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток там произошло 44 боевых столкновения.

Силы обороны продолжают уничтожать врага.

«Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также три – по зенитно-ракетным комплексам противника. За эти сутки наши защитники уничтожили один иранский ударный БпЛА “Shahed” и два разведывательных дрона. Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили пять районов сосредоточения живой силы, три станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов противника и один пункт горюче-смазочных материалов оккупантов», — проинформировали в ГШ.