ISW сообщил о продвижении врага на востоке и панике с «охотой на ведьм» на юге

Институт изучения войны (ISW), опираясь на данные геолокации, отметил некоторые незначительные успехи армии РФ на Донбассе. При этом многое из того, о чем «победно» заявляют сами оккупанты, не подтверждается.

«16 мая российские войска продолжали ограниченные атаки вдоль линии Сватово-Кременная. По сообщению Генштаба Украины, российские войска вели наступательные операции в районе н. п. Масютовка (примерно 13 км к северо-востоку от Купянска) и Новоселовское (примерно 16 км к северо-западу от Сватово). Российские блоггеры продолжали утверждать, что 15 мая неустановленные части 6-й общевойсковой армии (Западный военный округ) захватили Масютовку и оттеснили украинские войска через западный берег реки Оскол. На геолоцированных российских кадрах, опубликованных 15 мая, видно, как российские беспилотники наносят удары по украинским позициям к востоку от Масютовки. Бывший глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил, что россияне не добились значительных успехов на Купянском направлении», — отметили в актуальной сводке ISW.

В соседнюю Луганскую область враг перебрасівает дополнительные силы с полигонов в Беларуси. Большая часть пребывающего личного состава, по данным Гайдая, — новомобилизованные или заключенные. Их забрасывают в районы Кременной и Сватово. На направлениях Лимана и Кременной продолжаются вражеские атаки.

Основные боевые действия продолжаются в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки. Там, по информации аналитиков ISW, у врага есть некоторое продвижение.

«Геолокационные кадры, опубликованные 15 мая, показывают, что российские силы, вероятно, добились незначительных успехов на юго-западе Бахмута вдоль дороги, ведущей в Хромово (непосредственно к западу от Бахмута). Российские источники утверждали, что 15 и 16 мая российские войска безуспешно пытались восстановить утраченные позиции в районе Богдановки (6 км к северо-западу от Бахмута) и Григоровки (9 км к северо-западу от Бахмута)», — отметили аналитики.

Также геолокация подтверждает незначительное продвижение армии РФ в районе Марьинки. В то же время ISW не нашел подтверждений ни одному из «победных» заявлений Пушилина о якобы продвижении оккупантов в районе Первомайского и Авдеевки.

На Юге тем временем враг продолжает ожидать украинское контрнаступление — в состоянии, которое слабо напоминает уверенность в своих силах.

«Российские силы продолжают паниковать по поводу сохранения своих позиций на восточном берегу (левобережье) Херсонской области в преддверии ожидаемого украинского контрнаступления. Связанный с Кремлем военный блогер заявил, что среди российских войск, действующих в Херсонской области, идет «охота на ведьм», потому что многие обвиняют друг друга в раскрытии российских позиций украинским силам», — отметили в Институте изучения войны.

В Запорожской области тем временем захватчики продолжают нарушать все международные нормы и правила, превращая в военную базу Запорожскую атомную электространцию.

«Энергоатом сообщил, что на ЗАЭС находится более 2500 российских военнослужащих, и отметил, что 15-дневная эвакуация из Энергодара закончилась после возвращения в город российских оккупационных чиновников», — отметили в ISW.