За місяць армія РФ 140 разів обстріляла Харківщину, 24 рази – ракетами – ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів регіону минулої доби, а також навів статистику за місяць.
“За офіційними даними, протягом останнього місяця ворог понад 140 разів обстрілював Харківщину. В тому числі 24 обстріли – ракетні”, – написав Синєгубов у телеграм.
Він зазначив, що цілі російської армії – здебільшого цивільні об’єкти та мирне населення. Так, минулої доби в області знову є загиблий мирний житель.
“Внаслідок обстрілу Куп’янська, на жаль, загинув цивільний чоловік 50 років”, – зазначив начальник ХОВА.
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За даними Синєгубова, ворог обстріляв не менше 24 населених пунктів Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 08:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів регіону минулої доби, а також навів статистику за місяць".