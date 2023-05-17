За місяць армія РФ 140 разів обстріляла Харківщину, 24 рази – ракетами – ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів регіону минулої доби, а також навів статистику за місяць.

“За офіційними даними, протягом останнього місяця ворог понад 140 разів обстрілював Харківщину. В тому числі 24 обстріли – ракетні”, – написав Синєгубов у телеграм.

Він зазначив, що цілі російської армії – здебільшого цивільні об’єкти та мирне населення. Так, минулої доби в області знову є загиблий мирний житель.

“Внаслідок обстрілу Куп’янська, на жаль, загинув цивільний чоловік 50 років”, – зазначив начальник ХОВА.

За даними Синєгубова, ворог обстріляв не менше 24 населених пунктів Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.