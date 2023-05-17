Live
  • Середа 17.05.2023
    • Харків
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.81
    • 🟢

За місяць армія РФ 140 разів обстріляла Харківщину, 24 рази – ракетами – ХОВА

Події 08:56   17.05.2023
Оксана Горун
За місяць армія РФ 140 разів обстріляла Харківщину, 24 рази – ракетами – ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів регіону минулої доби, а також навів статистику за місяць.

“За офіційними даними, протягом останнього місяця ворог понад 140 разів обстрілював Харківщину. В тому числі 24 обстріли – ракетні”, – написав Синєгубов у телеграм.

Він зазначив, що цілі російської армії – здебільшого цивільні об’єкти та мирне населення. Так, минулої доби в області знову є загиблий мирний житель.

“Внаслідок обстрілу Куп’янська, на жаль, загинув цивільний чоловік 50 років”, – зазначив начальник ХОВА.

Читайте також:  Наступ на Харківщині: Синєгубов заявив, що ворог відступив із втратами

За даними Синєгубова, ворог обстріляв не менше 24 населених пунктів Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

08:56
За місяць армія РФ 140 разів обстріляла Харківщину, 24 рази – ракетами – ХОВА
08:45
Наступ на Харківщині: Синєгубов заявив, що ворог відступив із втратами
18:30
LED-лампи можна обміняти лише в одному відділенні на Харківщині
18:24
Пошта запрацювала на 94% звільнених територій Харківщини – ХОВА
08:41
Увечері ворог обстрілював Вовчанськ: Синєгубов розповів про добу на Харківщині

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «За місяць армія РФ 140 разів обстріляла Харківщину, 24 рази – ракетами – ХОВА»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 08:56;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів регіону минулої доби, а також навів статистику за місяць".