Армия РФ 24 мая нанесла авиаудар по селу на Золочевщине: пропал газ (фото)

24 мая в 10:30 оккупанты нанесли авиационный удар по селу Одноробовка на Харьковщине.

Об этом сообщает издание «Заря». В результате обстрела в селе повреждено газовое оборудование. Поэтому в населенном пункте исчез газ.

Значительных повреждений и жертв нет.