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Армия РФ 24 мая нанесла авиаудар по селу на Золочевщине: пропал газ (фото)

Происшествия 12:31   24.05.2023
Виктория Яковенко
Армия РФ 24 мая нанесла авиаудар по селу на Золочевщине: пропал газ (фото) Фото: «Заря»

24 мая в 10:30 оккупанты нанесли авиационный удар по селу Одноробовка на Харьковщине.

Об этом сообщает издание «Заря». В результате обстрела в селе повреждено газовое оборудование. Поэтому в населенном пункте исчез газ.

Значительных повреждений и жертв нет.

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Фото: «Заря»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 12:31;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 мая в 10:30 оккупанты нанесли авиационный удар по селу Одноробовка на Харьковщине.".