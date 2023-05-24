Армия РФ 24 мая нанесла авиаудар по селу на Золочевщине: пропал газ (фото)
Фото: «Заря»
24 мая в 10:30 оккупанты нанесли авиационный удар по селу Одноробовка на Харьковщине.
Об этом сообщает издание «Заря». В результате обстрела в селе повреждено газовое оборудование. Поэтому в населенном пункте исчез газ.
Значительных повреждений и жертв нет.
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 12:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 мая в 10:30 оккупанты нанесли авиационный удар по селу Одноробовка на Харьковщине.".