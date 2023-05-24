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Громаду на Харьковщине атаковали шесть «Шахедов» (фото)

Происшествия 10:48   24.05.2023
Оксана Горун
Громаду на Харьковщине атаковали шесть «Шахедов» (фото)

В Харьковской областной прокуратуре сообщили подробности ночной атаки БпЛА по Харьковщине. В результате есть существенные разрушения — в том числе «прилетело» в школу и дом культуры.

«24 мая около 03:20 российские военные запустили по Великобурлукской ОТГ Купянского района шесть БПЛА «Герань-2» (так россияне «маскируют» иранский Shahed — Ред.). Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, учебные заведения, дом культуры», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Прокуроры сообщили, что уже начали досудебное расследование за нарушение законов и обычаев войны. Они также опубликовали фото с мест «прилетов».

Последствия удара шахедами по Харьковщине 24 мая 2023 2

Последствия удара шахедами по Харьковщине 24 мая 2023 3

Последствия удара шахедами по Харьковщине 24 мая 2023 4

Последствия удара шахедами по Харьковщине 24 мая 2023 5

Последствия удара шахедами по Харьковщине 24 мая 2023 6

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 10:48;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре сообщили подробности ночной атаки БпЛА по Харьковщине. В результате есть существенные разрушения — в том числе «прилетело» в школу и дом культуры".