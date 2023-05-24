Громаду на Харьковщине атаковали шесть «Шахедов» (фото)

В Харьковской областной прокуратуре сообщили подробности ночной атаки БпЛА по Харьковщине. В результате есть существенные разрушения — в том числе «прилетело» в школу и дом культуры.

«24 мая около 03:20 российские военные запустили по Великобурлукской ОТГ Купянского района шесть БПЛА «Герань-2» (так россияне «маскируют» иранский Shahed — Ред.). Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, учебные заведения, дом культуры», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры сообщили, что уже начали досудебное расследование за нарушение законов и обычаев войны. Они также опубликовали фото с мест «прилетов».