Громаду на Харьковщине атаковали шесть «Шахедов» (фото)
В Харьковской областной прокуратуре сообщили подробности ночной атаки БпЛА по Харьковщине. В результате есть существенные разрушения — в том числе «прилетело» в школу и дом культуры.
«24 мая около 03:20 российские военные запустили по Великобурлукской ОТГ Купянского района шесть БПЛА «Герань-2» (так россияне «маскируют» иранский Shahed — Ред.). Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, учебные заведения, дом культуры», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
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Прокуроры сообщили, что уже начали досудебное расследование за нарушение законов и обычаев войны. Они также опубликовали фото с мест «прилетов».
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 10:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре сообщили подробности ночной атаки БпЛА по Харьковщине. В результате есть существенные разрушения — в том числе «прилетело» в школу и дом культуры".