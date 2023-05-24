Харьковщину атаковали «Шахедами» — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, по Великобурлукуской громаде Харьковской области армия РФ нанесла удар дронами-камикадзе Shahed.

«Этой ночью в Великобурлукской громаде возникли четыре пожара. По предварительным данным, оккупанты нанесли удары дронами-камикадзе Shahed. Горело помещение школы, офисные здания и Дом культуры. Спасатели Харьковской области ликвидировали все пожары», — проинформировал начальник ХОВА.

По данным Синегубова, за сутки оккупанты наносили удары по Чугуевскому, Харьковскому, Купянскому районам области.

Массированный удар армия РФ нанесла по Волчанску. Там, а также в Купянске есть раненые.

«Враг наносил интенсивные удары по г. Волчанск Чугуевского района. Повреждены жилые дома, придомовые территории и транспортные средства. Получил минно-взрывную травму мужчина 33 лет. В г. Купянск обратился к медикам 56-летний мужчина с взрывной травмой. Оба пострадавших госпитализированы, состояние – среднее», — написал Синегубов.

Он также отметил, что повреждения от обстрелов есть в Липцах. Обошлось без потерпевших.