Харківщину атакували “Шахедами” – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, по Великобурлуцькій громаді Харківської області армія РФ завдала удару дронами-камікадзе Shahed.
“Цієї ночі у Великобурлуцькій громаді виникли чотири пожежі, за попередніми даними, окупанти завдали ударів дронами-камікадзе Shahed. Горіло приміщення школи, офісні будівлі та Будинок культури. Рятувальники Харківщини ліквідували усі пожежі“, – поінформував начальник ХОВА.
За даними Синєгубова, за добу окупанти завдавали ударів по Чугуївському, Харківському, Куп’янському районам області.
Масований удар армія РФ завдала по Вовчанську. Там, а також у Куп’янську є поранені.
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“Ворог завдавав інтенсивних ударів по м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені житлові будинки, прибудинкові території та транспортні засоби. Отримав мінно-вибухову травму чоловік 33 років. У м. Куп’янськ звернувся до медиків 56-річний чоловік із вибуховою травмою. Обидва потерпілі госпіталізовані, стан – середній”, – написав Синєгубов.
Він також зазначив, що пошкодження від обстрілу є в Липцях. Обійшлося без потерпілих.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 08:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, по Великобурлуцькій громаді Харківської області армія РФ завдала удару дронами-камікадзе Shahed".