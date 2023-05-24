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Харківщину атакували “Шахедами” – Синєгубов

Події 08:49   24.05.2023
Оксана Горун
Харківщину атакували “Шахедами” – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, по Великобурлуцькій громаді Харківської області армія РФ завдала удару дронами-камікадзе Shahed.

“Цієї ночі у Великобурлуцькій громаді виникли чотири пожежі, за попередніми даними, окупанти завдали ударів дронами-камікадзе Shahed. Горіло приміщення школи, офісні будівлі та Будинок культури. Рятувальники Харківщини ліквідували усі пожежі“, – поінформував начальник ХОВА.

За даними Синєгубова, за добу окупанти завдавали ударів по Чугуївському, Харківському, Куп’янському районам області.

Масований удар армія РФ завдала по Вовчанську. Там, а також у Куп’янську є поранені.

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    • “Ворог завдавав інтенсивних ударів по м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені житлові будинки, прибудинкові території та транспортні засоби. Отримав мінно-вибухову травму чоловік 33 років. У м. Куп’янськ звернувся до медиків 56-річний чоловік із вибуховою травмою. Обидва потерпілі госпіталізовані, стан – середній”, – написав Синєгубов.

    Він також зазначив, що пошкодження від обстрілу є в Липцях. Обійшлося без потерпілих.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 08:49;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, по Великобурлуцькій громаді Харківської області армія РФ завдала удару дронами-камікадзе Shahed".