На Харківщині через обстріли горіли школа та будівля культури – ДСНС (фото)

Минулої доби рятувальники чотири рази гасили на Харківщині пожежі, викликані російськими обстрілами.

Найбільш масштабно горіло в селі Плоське Великобурлуцької громади.

“Ворог поцілив у навчальний заклад, адміністративну будівлю та будинок культури. Загальна площа пожежі склала понад 1200 кв.м. Всі загоряння ліквідовані силами 12-ї ДПРЧ у мінімальні терміни, постраждалих немає”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Читайте також: Армія РФ обстріляла 25 населених пунктів на Харківщині та завдала авіаударів

Також від обстрілів постраждали Липці в Харківському районі – там спалахнув гараж на площі 15 кв. метрів. У Вовчанську зафіксували черговий “приліт” без пожежі – там пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі, паркан і два легкові автомобілі. Жертв та постраждалих немає.