На Харківщині через обстріли горіли школа та будівля культури – ДСНС (фото)
Минулої доби рятувальники чотири рази гасили на Харківщині пожежі, викликані російськими обстрілами.
Найбільш масштабно горіло в селі Плоське Великобурлуцької громади.
“Ворог поцілив у навчальний заклад, адміністративну будівлю та будинок культури. Загальна площа пожежі склала понад 1200 кв.м. Всі загоряння ліквідовані силами 12-ї ДПРЧ у мінімальні терміни, постраждалих немає”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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Також від обстрілів постраждали Липці в Харківському районі – там спалахнув гараж на площі 15 кв. метрів. У Вовчанську зафіксували черговий “приліт” без пожежі – там пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі, паркан і два легкові автомобілі. Жертв та постраждалих немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 08:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби рятувальники чотири рази гасили на Харківщині пожежі, викликані російськими обстрілами".