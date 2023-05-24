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На Харківщині через обстріли горіли школа та будівля культури – ДСНС (фото)

Події 08:03   24.05.2023
Оксана Горун
На Харківщині через обстріли горіли школа та будівля культури – ДСНС (фото)

Минулої доби рятувальники чотири рази гасили на Харківщині пожежі, викликані російськими обстрілами.

Найбільш масштабно горіло в селі Плоське Великобурлуцької громади.

“Ворог поцілив у навчальний заклад, адміністративну будівлю та будинок культури. Загальна площа пожежі склала понад 1200 кв.м. Всі загоряння ліквідовані силами 12-ї ДПРЧ у мінімальні терміни, постраждалих немає”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Також від обстрілів постраждали Липці в Харківському районі – там спалахнув гараж на площі 15 кв. метрів. У Вовчанську зафіксували черговий “приліт” без пожежі – там пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі, паркан і два легкові автомобілі. Жертв та постраждалих немає.

Наслідки обстрілів Харківщини 23 травня 2023

Наслідки обстрілів Харківщини 23 травня 2023 2

Наслідки обстрілів Харківщини 23 травня 2023 4

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 08:03;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби рятувальники чотири рази гасили на Харківщині пожежі, викликані російськими обстрілами".