Армія РФ обстріляла 25 населених пунктів на Харківщині та завдала авіаударів

Армія окупантів продовжує знищувати населені пункти біля кордону та лінії фронту. Про події останньої доби повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Противник завдав авіаційного удару поблизу Довжанки, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стогнії, Уди, Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Липці, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Бударки та Землянки на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційних ударів біля Кислівки та Котлярівки. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Кам’янка, Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Мала Шапківка, Кіндрашівка, Куп’янськ, Табаївка і Берестове Харківської області”, – поінформували в Генштабі ЗСУ.

Загалом по території України за минулу добу ворог завдав 41 авіаційного удару і здійснив 53 обстріли з РСЗВ. Основні зусилля окупанти зосереджують на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там сталося 26 бойових зіткнень.

Сили оборони продовжують знищувати живу силу та техніку армії РФ.

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“Авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з яких три – по зенітно-ракетних комплексах. Також, минулої доби наші воїни знищили ворожий ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52, чотири ударних БпЛА типу “Shahed” та один розвідувальний дрон типу “Zala”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще три важливі цілі противника“, – повідомив ГШ.