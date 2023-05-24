Армия РФ обстреляла 25 населенных пунктов на Харьковщине и нанесла авиаудары

Армия оккупантов продолжает уничтожать населенные пункты у границы и линии фронта. О событиях последних суток сообщает Генштаб ВСУ.

«Противник нанес авиационный удар вблизи Довжанки, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Стогнии, Уды, Стрелечья, Глубокое, Мореховец, Липцы, Нескучное, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Варваровка, Нестерное, Бударки. На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационные удары возле Кисловки и Котляровки. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Каменка, Тополи, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Малая Шапковка, Кондрашовка, Купянск, Табаевка и Берестове Харьковской области», — проинформировали в Генштабе ВСУ.

В целом по территории Украины за прошедшие сутки враг нанес 41 авиационный удар и совершил 53 обстрела из РСЗО. Основные усилия оккупанты сосредотачивают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там произошло 26 боевых столкновений.

Силы обороны продолжают уничтожать живую силу и технику армии РФ.

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«Авиация Сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из которых три – по зенитно-ракетным комплексам. Также за прошедшие сутки наши воины уничтожили вражеский ударно-разведывательный вертолет Ка-52, четыре ударных БпЛА типа Shahed и один разведывательный дрон типа Zala. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, два артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще три важные цели противника», — сообщил ГШ.