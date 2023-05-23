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На Белгородщине без объяснений отменили контртеррористическую операцию

Мир 19:43   23.05.2023
Елена Нагорная
На Белгородщине без объяснений отменили контртеррористическую операцию Фото: легион «Свобода России»

В Белгородской области РФ отменили режим контртеррористической операции – менее чем через сутки после его введения.

Об этом сообщил в Telegram губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков.

“Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области. Соответствующий документ опубликован”, — написал он.

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При этом о том, когда выехавшие жители смогут вернуться в свои дома, и в целом о текущей ситуации в приграничных районах губернатор ничего не сообщил.

Позже Гладков написал, что якобы от “рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка”, а его жена с ранениями находится в больнице.

В легионе «Свобода России» сегодня сообщили, что «демилитаризовали» мотострелковую роту ВС РФ и уничтожили несколько единиц их бронетехники. «Русский добровольческий корпус», в свою очередь, опубликовал видео с занятых формированием территорий.

Напомним, в ГУР Минобороны Украины неоднократно заявляли, что Силы обороны не принимают никакого участия в событиях на Белгородщине, а в демилитаризации задействованы исключительно граждане РФ из легиона “Свобода России” и “Русского добровольческого корпуса”.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Мир, Политика; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 19:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Белгородской области РФ отменили режим контртеррористической операции – менее чем через сутки после его введения.".