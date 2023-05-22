ГУР: о важности демилитаризации Белгородщины и эвакуации ядерных боеприпасов

Сегодняшние события в Белгородской области РФ активизируют и актуализируют создание демилитаризованной зоны, отметил в эфире нацмарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

Он выразил уверенность, что это будет зона безопасности для всех — и для украинцев, и для жителей приграничных населенных пунктов РФ.

«Она абсолютно в интересах обычного украинского мирного населения, государства Украина, потому что в последнее время с приграничных территорий рашисты увеличили количество террористических атак и ракетных обстрелов, от которых гибнут мирные жители и уничтожается гражданская инфраструктура. Но так же создание этой демилитаризованной зоны будет в интересах местного населения Белгородщины и других приграничных территорий. Это означает, что рашистские неисправные бомбы больше не будут падать на их дома, а пьяные солдаты не будут бесчинствовать в их населенных пунктах», — сказал Юсов.

Он в очередной раз подчеркнул, что все, что происходит на территории России, — это внутренние российские конфликты, а ответственность за события взяли на себя «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России», которые состоят исключительно из граждан РФ.

«Сегодня эти граждане вернулись домой. Там их встретили другие жители этих территорий. Да, сегодня люди с оружием в руках готовы бороться за освобождение России от режима внутренней путинской оккупации», — сказал Юсов.

«Наша цель — это национально-освободительная война. Мы освобождаем собственные земли», — добавил он.

Также Юсов рассказал, что сейчас власти Белгородщины пытаются придать организованную форму эвакуации, начавшейся стихийно. Также россияне срочно вывезли хранилище ядерных боеприпасов.

«В срочном режиме объект Белгород-22, это хранилище ядерных боеприпасов, рашисты эвакуируют. Оно находится неподалеку Грайворона… Мы понимаем, что на эвакуацию такого рода объектов — это серьезный план с задействованием серьезной техники и личного состава», — сказал Юсов.

Напомним, «Свобода России» и «РДК» около 14:00 заявили об «освобождении» Козинки в Белгородской области, а также о продвижении к населенному пункту Грайворон с целью создания демилитаризованной зоны. Украина наблюдает за операцией, но не имеет к этому отношения, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе введен режим контртеррористической операции.