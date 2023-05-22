«Полосу безопасности» создают в Белгородской области граждане рф – ГУР
Легион «Свобода России» и «РДК» проводят операцию на территории Белгородской области для создания «полосы безопасности» для защиты гражданских украинцев, заявил в комментарии представитель ГУР Юсов, сообщает Суспільне. Операцию проводят исключительно граждане рф.
В понедельник, 22 мая, в Белгородской области прогремели взрывы, а впоследствии появилась информация о приходе на территорию области российских добровольцев.
«Да, сегодня «Русский добровольческий корпус» и «Легион Свобода России», состоящие из граждан рф, начали операцию по освобождению этих территорий Белгородщины от так называемого режима Путина и отодвижению противника с целью создания определенной полосы безопасности для защиты украинского гражданского населения», – сказал Юсов.
Около 14:00 легион «Свобода России» и «РДК» заявили, что «освободили» Козинку Белгородской области и зашли в населенный пункт Грайворон.
Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о якобы обстреле нескольких сел Грайворонского городского округа: Козинка, Гора-Подол, Замостье.
«Сработала наша система ПВО. Часть ракеты упала на огород частного жилищного домовладения в селе Антоновка. Взрывотехники и оперативные службы на месте начинают обезвреживать», — написал он в Телеграмм.
Затем губернатор Гладков подтвердил, что на территорию Грайворонского округа «зашла ДРГ ВСУ».
«На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы рф вместе с пограничной службой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков»
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 15:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Легион «Свобода России» и «РДК» проводят операцию на территории Белгородской области для создания «полосы безопасности» для защиты гражданских украинцев, заявил в комментарии представитель ГУР Юсов, сообщает Суспільне. Операцию проводят исключительно граждане рф.".