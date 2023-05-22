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Бойцы РДК зашли на территорию РФ у границы Харьковской области (видео)

Мир 10:09   22.05.2023
Оксана Горун
Бойцы РДК зашли на территорию РФ у границы Харьковской области (видео) Фото: скрин

Бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК) — формирования добровольцев, которые сражаются за Украину против российских оккупантов, заявили, что вновь пересекли границу с РФ и побывали в районе Шебекино.

«Бойцы РДК снова пересекли границу РФ, Россия скоро будет свободна», — заявили представители РДК на видео, размещенном в их telegram.

На видео добровольцы стоят под указателем «Безлюдовка». Так называется село в Шебекинском горокруге Белгородской области РФ. От границы его отделяет еще один населенный пункт. Ближайший украинский населенный пункт — Волчанск.

Безлюдовка в Белгородской области РФ

Фото: GoogleMaps

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Отметим, что бойцы РДК уже не первый раз доказывают «дырявость» обороны границы со стороны РФ. Ранее они появлялись в Брянской области, вызвав там переполох и попытки российских пропагандистов заявить о нападении на мирных жителей двух сел. Позже на столбе возле места подрыва железнодорожных путей в Брянской области РФ обнаружили наклейку с логотипом «Русского добровольческого корпуса».

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 10:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК) — формирования добровольцев, которые сражаются за Украину против российских оккупантов, заявили, что вновь пересекли границу с РФ и побывали в районе Шебекино".