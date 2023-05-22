Бойцы РДК зашли на территорию РФ у границы Харьковской области (видео)

Бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК) — формирования добровольцев, которые сражаются за Украину против российских оккупантов, заявили, что вновь пересекли границу с РФ и побывали в районе Шебекино.

«Бойцы РДК снова пересекли границу РФ, Россия скоро будет свободна», — заявили представители РДК на видео, размещенном в их telegram.

На видео добровольцы стоят под указателем «Безлюдовка». Так называется село в Шебекинском горокруге Белгородской области РФ. От границы его отделяет еще один населенный пункт. Ближайший украинский населенный пункт — Волчанск.

Фото: GoogleMaps

Отметим, что бойцы РДК уже не первый раз доказывают «дырявость» обороны границы со стороны РФ. Ранее они появлялись в Брянской области, вызвав там переполох и попытки российских пропагандистов заявить о нападении на мирных жителей двух сел. Позже на столбе возле места подрыва железнодорожных путей в Брянской области РФ обнаружили наклейку с логотипом «Русского добровольческого корпуса».