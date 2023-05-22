Бойцы РДК зашли на территорию РФ у границы Харьковской области (видео)
Бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК) — формирования добровольцев, которые сражаются за Украину против российских оккупантов, заявили, что вновь пересекли границу с РФ и побывали в районе Шебекино.
«Бойцы РДК снова пересекли границу РФ, Россия скоро будет свободна», — заявили представители РДК на видео, размещенном в их telegram.
На видео добровольцы стоят под указателем «Безлюдовка». Так называется село в Шебекинском горокруге Белгородской области РФ. От границы его отделяет еще один населенный пункт. Ближайший украинский населенный пункт — Волчанск.
Фото: GoogleMaps
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Отметим, что бойцы РДК уже не первый раз доказывают «дырявость» обороны границы со стороны РФ. Ранее они появлялись в Брянской области, вызвав там переполох и попытки российских пропагандистов заявить о нападении на мирных жителей двух сел. Позже на столбе возле места подрыва железнодорожных путей в Брянской области РФ обнаружили наклейку с логотипом «Русского добровольческого корпуса».
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 10:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК) — формирования добровольцев, которые сражаются за Украину против российских оккупантов, заявили, что вновь пересекли границу с РФ и побывали в районе Шебекино".