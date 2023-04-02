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Дрон харьковской ТрО обнаружил вражескую ДРГ и попал под обстрел (видео)

Общество 10:04   02.04.2023
Елена Нагорная
Дрон харьковской ТрО обнаружил вражескую ДРГ и попал под обстрел (видео)

113-я отдельная бригада территориальной обороны Харькова показала, как их Mavic обнаружил вражескую ДРГ. Диверсанты пытались уничтожить украинский дрон, однако это им не удалось.

Видео защитники опубликовали на своей Facebook-странице.

«ДРГ высадила в него пару магазинов! Но дрон резко изменил траекторию и вернулся. А данные о ДРГ врага передали в штаб», — пишут теробороновцы.

Видео: 113-я бригада ТрО

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 апреля 2023 в 10:04;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "113-я отдельная бригада территориальной обороны Харькова показала, как их Mavic обнаружил вражескую ДРГ. Диверсанты пытались уничтожить украинский дрон, однако это им не удалось.".