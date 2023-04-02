Дрон харьковской ТрО обнаружил вражескую ДРГ и попал под обстрел (видео)

113-я отдельная бригада территориальной обороны Харькова показала, как их Mavic обнаружил вражескую ДРГ. Диверсанты пытались уничтожить украинский дрон, однако это им не удалось.

Видео защитники опубликовали на своей Facebook-странице.

«ДРГ высадила в него пару магазинов! Но дрон резко изменил траекторию и вернулся. А данные о ДРГ врага передали в штаб», — пишут теробороновцы.

Видео: 113-я бригада ТрО

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