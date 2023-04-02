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Дрон харківської ТрО виявив ворожу ДРГ і потрапив під обстріл (відео)

Суспільство 10:04   02.04.2023
Олена Нагорна
Дрон харківської ТрО виявив ворожу ДРГ і потрапив під обстріл (відео)

113-та окрема бригада територіальної оборони Харкова показала, як їхній Mavic виявив ворожу ДРГ. Диверсанти намагалися знищити український дрон, проте їм це не вдалося.

Відео захисники опублікували на своїй Facebook-сторінці.

“ДРГ висадила в нього пару магазинів! Але дрон різко змінив траєкторію і повернувся назад. А дані про ДРГ ворога передали до штабу”, – пишуть тероборонівці.

Відео: 113-та бригада ТрО

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2023 в 10:04;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "113-та окрема бригада територіальної оборони Харкова показала, як їхній Mavic виявив ворожу ДРГ. Диверсанти намагалися знищити український дрон, проте їм це не вдалося.".