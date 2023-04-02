Дрон харківської ТрО виявив ворожу ДРГ і потрапив під обстріл (відео)

113-та окрема бригада територіальної оборони Харкова показала, як їхній Mavic виявив ворожу ДРГ. Диверсанти намагалися знищити український дрон, проте їм це не вдалося.

Відео захисники опублікували на своїй Facebook-сторінці.

“ДРГ висадила в нього пару магазинів! Але дрон різко змінив траєкторію і повернувся назад. А дані про ДРГ ворога передали до штабу”, – пишуть тероборонівці.

Відео: 113-та бригада ТрО