Дрон харківської ТрО виявив ворожу ДРГ і потрапив під обстріл (відео)
113-та окрема бригада територіальної оборони Харкова показала, як їхній Mavic виявив ворожу ДРГ. Диверсанти намагалися знищити український дрон, проте їм це не вдалося.
Відео захисники опублікували на своїй Facebook-сторінці.
“ДРГ висадила в нього пару магазинів! Але дрон різко змінив траєкторію і повернувся назад. А дані про ДРГ ворога передали до штабу”, – пишуть тероборонівці.
Відео: 113-та бригада ТрО
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2023 в 10:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "113-та окрема бригада територіальної оборони Харкова показала, як їхній Mavic виявив ворожу ДРГ. Диверсанти намагалися знищити український дрон, проте їм це не вдалося.".