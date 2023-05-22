Live
  • Понеділок 22.05.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🟢

Бійці РДК зайшли на територію РФ біля кордону Харківської області (відео)

Події 10:09   22.05.2023
Оксана Горун
Бійці РДК зайшли на територію РФ біля кордону Харківської області (відео)

Бійці Російського добровольчого корпусу (РДК) – формування добровольців, які борються за Україну проти російських окупантів, заявили, що знову перетнули кордон із РФ і побували в районі Шебекіно.

“Бійці РДК знову перетнули кордон РФ, Росія скоро буде вільна”, – заявили представники РДК на відео, що розміщене в їхньому телеграмі.

На відео добровольці стоять під вказівником “Безлюдівка”. Так називається село в Шебекінському міському окрузі Бєлгородської області РФ. Від кордону його відокремлює ще один населений пункт. Найближчий український населений пункт – Вовчанськ.

Безлюдівка у Білгородській області РФ

Фото: GoogleMaps

Читайте також: Дрон харківської ТрО виявив ворожу ДРГ та потрапив під обстріл (відео)

Зазначимо, що бійці РДК уже не вперше доводять “дірявість” оборони кордону з боку РФ. Раніше вони з’являлися у Брянській області, викликавши там переполох та спроби російських пропагандистів заявити про напад на мирних мешканців двох сіл. Пізніше на стовпі біля місця підриву залізничних колій у Брянській області РФ виявили наклейку з логотипом “Російського добровольчого корпусу”.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

22:48
Рік тому ТрО відігнала ворога і дійшла до держкордону на Харківщині (відео)
16:53
Ходити з документами: 9 травня СБУ у Харкові полюватиме на диверсантів
15:49
Синєгубов розповів, чим б’ють росіяни по Харкову та області
18:35
Жителя Харківщини призовного віку спіймали на кордоні з Румунією
12:23
Мешканець Харківщини незаконно переправляв ухилянтів за кордон за 5 тис. дол.

  • Категорії: Події, Світ, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Бійці РДК зайшли на територію РФ біля кордону Харківської області (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 10:09;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці Російського добровольчого корпусу (РДК) – формування добровольців, які борються за Україну проти російських окупантів, заявили, що знову перетнули кордон із РФ і побували в районі Шебекіно".