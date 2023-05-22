Бійці РДК зайшли на територію РФ біля кордону Харківської області (відео)

Бійці Російського добровольчого корпусу (РДК) – формування добровольців, які борються за Україну проти російських окупантів, заявили, що знову перетнули кордон із РФ і побували в районі Шебекіно.

“Бійці РДК знову перетнули кордон РФ, Росія скоро буде вільна”, – заявили представники РДК на відео, що розміщене в їхньому телеграмі.

На відео добровольці стоять під вказівником “Безлюдівка”. Так називається село в Шебекінському міському окрузі Бєлгородської області РФ. Від кордону його відокремлює ще один населений пункт. Найближчий український населений пункт – Вовчанськ.

Фото: GoogleMaps

Зазначимо, що бійці РДК уже не вперше доводять “дірявість” оборони кордону з боку РФ. Раніше вони з’являлися у Брянській області, викликавши там переполох та спроби російських пропагандистів заявити про напад на мирних мешканців двох сіл. Пізніше на стовпі біля місця підриву залізничних колій у Брянській області РФ виявили наклейку з логотипом “Російського добровольчого корпусу”.