Бійці РДК зайшли на територію РФ біля кордону Харківської області (відео)
Бійці Російського добровольчого корпусу (РДК) – формування добровольців, які борються за Україну проти російських окупантів, заявили, що знову перетнули кордон із РФ і побували в районі Шебекіно.
“Бійці РДК знову перетнули кордон РФ, Росія скоро буде вільна”, – заявили представники РДК на відео, що розміщене в їхньому телеграмі.
На відео добровольці стоять під вказівником “Безлюдівка”. Так називається село в Шебекінському міському окрузі Бєлгородської області РФ. Від кордону його відокремлює ще один населений пункт. Найближчий український населений пункт – Вовчанськ.
Фото: GoogleMaps
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Зазначимо, що бійці РДК уже не вперше доводять “дірявість” оборони кордону з боку РФ. Раніше вони з’являлися у Брянській області, викликавши там переполох та спроби російських пропагандистів заявити про напад на мирних мешканців двох сіл. Пізніше на стовпі біля місця підриву залізничних колій у Брянській області РФ виявили наклейку з логотипом “Російського добровольчого корпусу”.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 10:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці Російського добровольчого корпусу (РДК) – формування добровольців, які борються за Україну проти російських окупантів, заявили, що знову перетнули кордон із РФ і побували в районі Шебекіно".