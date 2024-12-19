Паліям обладнання на залізниці під Харковом загрожує довічне ув’язнення
Двом мешканцям Мерефи Харківської області загрожує довічне ув’язнення. За даними слідства, вони підпалювали батарейні шафи на залізниці для зриву постачання зброї та боєприпасів ЗСУ на передову.
За інформацією обласної прокуратури, у липні 2024 року на двох безробітних чоловіків віком 27 та 30 років вийшли у телеграмі представники російської спецслужби та запропонували роботу – підпалювати батарейні шафи системи сигналізації, централізації та блокування на залізничних коліях.
Чоловіки заздалегідь відстежили у Мерефі розклад руху поїздів, щоб максимально заблокувати їхнє переміщення. Надалі вони купили бензин, який використовували для підпалів. Фігурантів затримали у серпні «на гарячому».
Обвинувачені перебувають під вартою. Їх судитимуть у Харківському районному суді Харківської області за ч. 2 ст. 28, год. 2 ст. 113 ККУ (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб).
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Укрзалізниця", диверсанты, поджог, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 17:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двом мешканцям Мерефи загрожує довічне ув’язнення. За даними слідства, вони підпалювали батарейні шафи на залізниці для зриву постачання зброї та боєприпасів ЗСУ на передову".