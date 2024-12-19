Live
  • Чт 19.12.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 41.9
  • EUR 43.96

Паліям обладнання на залізниці під Харковом загрожує довічне ув’язнення

Суспільство 17:50   19.12.2024
Олена Нагорна
Паліям обладнання на залізниці під Харковом загрожує довічне ув’язнення

Двом мешканцям Мерефи Харківської області загрожує довічне ув’язнення. За даними слідства, вони підпалювали батарейні шафи на залізниці для зриву постачання зброї та боєприпасів ЗСУ на передову.

За інформацією обласної прокуратури, у липні 2024 року на двох безробітних чоловіків віком 27 та 30 років вийшли у телеграмі представники російської спецслужби та запропонували роботу – підпалювати батарейні шафи системи сигналізації, централізації та блокування на залізничних коліях.

Чоловіки заздалегідь відстежили у Мерефі розклад руху поїздів, щоб максимально заблокувати їхнє переміщення. Надалі вони купили бензин, який використовували для підпалів. Фігурантів затримали у серпні «на гарячому».

Обвинувачені перебувають під вартою. Їх судитимуть у Харківському районному суді Харківської області за ч. 2 ст. 28, год. 2 ст. 113 ККУ (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб).

Читайте також: Диверсантів-паліїв спіймали “на гарячому” на залізниці під Харковом (фото)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Жінка загинула у ДТП у Салтівському районі Харкова (фото)
Жінка загинула у ДТП у Салтівському районі Харкова (фото)
19.12.2024, 22:34
Зеленський вирішив звільнитись: реакція людей
Зеленський вирішив звільнитись: реакція людей
18.12.2024, 13:15
Запобігти зриву опалювального сезону: Зеленський звернувся до Офісу президента
Запобігти зриву опалювального сезону: Зеленський звернувся до Офісу президента
19.12.2024, 22:15
Новини Харкова — головне 19.12: обстріли, Зеленського не звільнили
Новини Харкова — головне 19.12: обстріли, Зеленського не звільнили
19.12.2024, 22:37
Робота у Харкові та області: вакансії тижня від 18 до 60 тисяч гривень
Робота у Харкові та області: вакансії тижня від 18 до 60 тисяч гривень
19.12.2024, 14:44
Які українські міста відбудовуватимуть Харківщину та чому – Синєгубів
Які українські міста відбудовуватимуть Харківщину та чому – Синєгубів
19.12.2024, 12:05

Новини за темою:

10:25
Укрзалізниця планує підвищити тарифи на вантажні перевезення на 37%
18:55
Додатковий поїзд на Різдво і Новий рік ходитиме з Харкова до Карпат
13:50
Коли почнуть продавати квитки на новий поїзд з Харкова до Чернівців – УЗ
22:42
З Харкова почнуть ходити три нових поїзди в центр України і на Буковину
10:16
Два поїзди з Харкова запізнюються через масовану атаку росіян по Україні

Ви читали новину: «Паліям обладнання на залізниці під Харковом загрожує довічне ув’язнення»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 17:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двом мешканцям Мерефи загрожує довічне ув’язнення. За даними слідства, вони підпалювали батарейні шафи на залізниці для зриву постачання зброї та боєприпасів ЗСУ на передову".