Поджигателям оборудования на железной дороге под Харьковом грозит пожизненное

Двоим жителям Мерефы Харьковской области грозит пожизненный срок. По данным следствия, они поджигали батарейные шкафы на железной дороге для срыва поставок оружия и боеприпасов ВСУ на передовую.

По информации областной прокуратуры, в июле 2024 года на двоих безработных мужчин в возрасте 27 и 30 лет вышли в Telegram представители российской спецслужбы и предложили работу — поджигать батарейные шкафы системы сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожных путях.

Мужчины заранее отследили в Мерефе расписание движения поездов, чтобы максимально заблокировать их перемещение. В дальнейшем они купили бензин, который использовали для поджогов. Фигурантов задержали в августе «на горячем».

Обвиняемые находятся под стражей. Их будут судить в Харьковском районном суде Харьковской области по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 УКУ (диверсия, совершенная в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц).