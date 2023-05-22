«Смугу безпеки» створюють у Бєлгородській області громадяни рф – ГУР
Легіон “Свобода Росії” та “РДК” проводять операцію на території Бєлгородської області для створення “смуги безпеки” для захисту громадянських українців, заявив у коментарі представник ГУР Юсов, повідомляє Суспільне . Операцію проводять виключно громадяни рф.
У понеділок, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом з’явилася інформація про прихід на територію області російських добровольців.
“Так, сьогодні “Русский добровольческий корпус” та “Легион Свобода России”, які складаються з громадян рф, розпочали операцію по звільненню цих територій Білгородщини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення”, — сказав Юсов.
Близько 14:00 легіон «Свобода Росії» та «РДК» заявили, що «звільнили» Козінку Бєлгородської області й зайшли в населений пункт Грайворон.
Вранці губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив про нібито обстріл кількох сіл Грайворонського міського округу: Козинка, Гора-Поділ, Замостя.
“Спрацювала наша система ППО. Частина ракети впала на город приватного житлового домоволодіння у селі Антонівка. Вибухотехніки та оперативні служби на місці починають знешкодження”, — написав він у Телеграм.
Потім губернатор Гладков підтвердив, що на територію Грайворонського округу «зайшла ДРГ ЗСУ».
«На територію Грайворонського округу зайшла диверсійно-розвідувальна група ЗСУ. Збройні сили рф разом із прикордонною службою, Росгвардією та ФСБ вживають необхідних заходів щодо ліквідації противника. Подробиці повідомлятиму, губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков»
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 15:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Легіон “Свобода Росії” та “РДК” проводять операцію на території Бєлгородської області для створення “смуги безпеки” для захисту громадянських українців, заявив у коментарі представник ГУР Юсов, повідомляє Суспільне . Операцію проводять виключно громадяни рф.".