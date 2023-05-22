ГУР: про важливість демілітаризації Бєлгородщини та евакуацію ядерної зброї
Сьогоднішні події у Бєлгородській області РФ активізують та актуалізують створення демілітаризованої зони, зазначив в етері нацмарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.
Він висловив упевненість, що це буде зона безпеки для всіх – і для українців, і для мешканців прикордонних населених пунктів РФ.
«Вона абсолютно в інтересах звичайного українського мирного населення, держави Україна, тому що останнім часом з прикордонних територій рашисти збільшили кількість терористичних атак та ракетних обстрілів, від яких гинуть мирні мешканці та нищиться цивільна інфраструктура. Але так само створення цієї демілітаризованої зони буде в інтересах місцевого населення Бєлгородщини та інших прикордонних територій. Це означає, що рашистські несправні бомби більше не будуть падати на їхні оселі, а п’яні солдати не будуть бешкетувати в їхніх населених пунктах», – сказав Юсов.
Він вчергове наголосив, що все, що відбувається на території Росії, – це внутрішні російські конфлікти, а відповідальність за події взяли на себе «Русский добровольческий корпус» та легіон «Свобода Росії», які складаються виключно з громадян РФ.
«Сьогодні ці громадяни повернулися додому. Там їх зустріли інші мешканці цих територій. Так, сьогодні люди зі зброєю в руках готові боротися за звільнення Росії від режиму внутрішньої путінської окупації», – сказав Юсов.
«Наша мета – це національно-визвольна війна. Ми звільняємо власні землі», – додав він.
Також Юсов розповів, що зараз влада Бєлгородщини намагається надати організованої форми евакуації, яка почалася стихійно. Також росіяни терміново вивезли сховище ядерних боєприпасів.
“У терміновому режимі об’єкт Бєлгород-22 – це сховище ядерних боєприпасів, рашисти евакуюють. Воно знаходиться неподалік Грайворона… Ми розуміємо, що на евакуацію такого роду об’єктів – це серйозний план із задіянням серйозної техніки та особового складу”, – сказав Юсов.
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Нагадаємо, “Свобода Росії” та “РДК” близько 14:00 заявили про “звільнення” Козинки у Бєлгородській області, а також про просування до населеного пункту Грайворон з метою створення демілітаризованої зони. Україна спостерігає за операцією, але не має до цього відношення, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що у регіоні введений режим контртерористичної операції.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 20:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогоднішні події у Бєлгородській області РФ активізують та актуалізують створення демілітаризованої зони, зазначив в етері нацмарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.".