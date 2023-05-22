На Бєлгородщині оголосили контртерористичну операцію і вводять обмеження
З 22 травня в Бєлгородській області РФ запроваджений правовий режим контртерористичної операції, що встановлює спеціальні заходи та тимчасові обмеження.
Про це пише губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков.
За його словами, заходи можуть полягати як у перевірці у фізичних осіб документів, так і у зупиненні діяльності небезпечних виробництв та організацій, в яких використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини.
Раніше спікер ГУР Міноборони України Андрій Юсов повідомив “Суспільному”, що 22 травня “Русский добровольческий корпус” та легіон “Свобода Росії”, які складаються з громадян РФ, розпочали операцію зі звільнення територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна та відсунення супротивника з метою створення смуги безпеки для захисту українського цивільного населення.
У легіоні “Свобода Росії”, в якому на боці України воюють росіяни, заявили, що створюють у Бєлгородській області “демілітаризовану зону”.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 18:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 22 травня в Бєлгородській області РФ запроваджений правовий режим контртерористичної операції, що встановлює спеціальні заходи та тимчасові обмеження.".